Армию договорились отправить на строительство железных дорог Сибири

РЖД и Минобороны предварительно договорились об участии армии при отстройке железных дорог. Протокол о привлечении трудовых ресурсов для модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей подписан.

Также проработан и список объектов, где работы будут выполнять военнослужащие. Перед этим следует выработать систему взаимодействий, поскольку военные могут работать только на специальных условиях, рассказал глава компании Олег Белозеров, процитировал ТАСС.

Глава РЖД уже не первый раз заявлял, что рассчитывает на помощь со стороны Минобороны. Проблемы при строительстве возникли из-за экономического кризиса, из-за чего сократились инвестиции компании. Потери до 2025 года оцениваются в 1,1 триллиона рублей, а в период 2020–2021 годов — в 550 миллиардов рублей.

Модернизация БАМа и Транссиба остается одним из наиболее крупных инфраструктурных проектов России последних лет. В 2021 году предлагается сделать больше пропускную способность в направлении морских портов и пограничных переходов на Дальнем Востоке до 144 миллионов тонн, а в период до 2024 года — до 180 миллионов тонн.

В 2019 году Транссибирская магистраль, соединяющая Европейскую часть, Урал, Сибирь и Дальний Восток России, впервые приняла транзитный контейнер из Японии в Польшу.