Минобороны России сообщило о провокации, которую подготовила Украина для дискредитации Вооруженных сил РФ. В Николаевской области киевский режим создал постановочную съемку, чтобы обвинить российских военных в мародерстве.

Начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаила Мизинцев предупредил о готовящейся провокации в ходе очередного брифинга.

«По имеющейся достоверной информации, в поселке городского типа Воскресенское <…> киевским режимом заблаговременно подготовлена очередная изощренная провокация в целях дискредитации Вооруженных сил России перед мировой общественностью», — подчеркнул он.

В Минобороны уточнили, что переодетые в российскую форму бойцы 191-го батальона 123-й бригады территориальной обороны на автомобилях с маркировкой «Z» грабили частные дома и снимали все это на камеры мобильных телефонов. Указания им выдало командование ВСУ.

Специалисты информационно-психологических операций, добавил Мизинцев, провели постановочную съемку «актов мародерства», совершенных российскими военнослужащими в отношении мирных граждан.

Мизинцев добавил, что РФ заранее предупреждает Запад о планах распространить отснятые кадры через зарубежные СМИ.

Постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер региона Георгий Мурадов заявил, что живущие на юге Украины опасаются ужасающей провокации в Одессе со стороны украинских националистов. Речь идет о возможной кровавой бойни среди мирного населения.