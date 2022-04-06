Атака ВСУ на химзавод в Рубежном навредит тысячам украинцев. В Россию отравляющее облако не дойдет

Перед выходом из города Рубежное в ЛНР украинские войска подорвали цистерну с азотной кислотой в первом цехе химического завода «Заря». Это может привести к многочисленным жертвам среди мирного населения республики, однако россиянам бояться не стоит: до граничащей с Украиной Белгородской области облако паров не дойдет.

ВСУ перед отходом из города подорвали цистерну в первом цехе химического завода «Заря», об этом 5 апреля сообщил подполковник Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своем Telegram-канале.

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Подрыв цистерны с кислотой устроили с учетом розы ветров — в это время его направление было в сторону освобожденного села Кудряшовка. Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Антон Микужис рассказал, какими могут быть последствия взрыва цистерны с химикатами.

Террористические действия могут привести к многочисленным жертвам среди мирного населения. В резервуарах на территории опасного химического предприятия по производству взрывчатых веществ остается еще более 40 тысяч тонн серной, соляной, азотной кислоты и аммиака, подрыв которых нанесет непоправимый ущерб экологии региона и уничтожит все живое в радиусе 30 километров Антон Микужис офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР.

Могут пострадать районы, пока подконтрольные Украине — Лисичанск, Северодонецк, Золотое, Северск. В этих населенных пунктах проживает более 300 тысяч мирных граждан, сообщили в пресс-службе НМ ЛНР.

Опасность для человека

В беседе с «Лентой.ру» кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА Андрей Дорохов отметил, что, судя по оранжевому цвету облака, в емкости была азотная кислота. Он объяснил, как вещество влияет на организм человека.

Это сильная кислота, которая при контакте с кожей вызывает химические ожоги при длительном воздействии, раздражает дыхательные пути, вызывает ожог дыхательных путей при длительном воздействии Андрей Дорохов кандидат химических наук, доцент РТУ МИРЭА.

Особенно опасна азотная кислота в высокой концентрации. Например, если оказаться поблизости от взрыва и дышать парами кислоты некоторое время. В таком случае есть вероятность летального исхода от отека легких, предупредил химик. Чтобы защититься от испарений, следует использовать тканевую повязку, смоченную в содовом растворе.

Опасность продлится недолгое время: все зависит от погоды и размера облака. Химик предположил, что пары азотной кислоты рассеются в течении двух суток, при высокой влажности даже быстрее — хлороводород хорошо растворяется в воде, в дождливую погоду он может осесть в виде осадков, пояснил Дорохов.

Угроза для Белгородской области

Облако паров азотной кислоты, образовавшееся при взрыве цистерны в Рубежном, не дойдет до Белгородской области, заявили в ГУ МЧС России.

«Город Рубежное находится на расстоянии порядка 100 километров до ближайшего населенного пункта Белгородской области. Из всех типов кислот, которые потенциально могли храниться на этом заводе, при образовании облака ни одно не дойдет до Белгородской области», — отметили в ведомстве.

Кислоты имеют свойство разлагаться и смешиваться с атмосферой, при этом они разбавляются до концентраций, не опасных для человека. Радиус распространения паров химвещества, взорванного в производственном объединении «Заря», не превышает 30 километров, подчеркнули в ГУ МЧС.

Расследование взрыва

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести расследование обстоятельств подрыва украинскими военными цистерны на химзаводе «Заря» в Рубежном. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства. СК установит, какое именно подразделение ВСУ ответственно за совершение этого противоправного действия и даст правовую оценку.

Обстрелы Рубежного продолжаются, однако бои идут уже на окраинах города, ВСУ теряет позиции. В населенном пункте уже более месяца нет воды, жители выстраиваются в длинные очереди к цистернам, которые привозит Народная милиция ЛНР. При отступлении нацбатальоны стараются нанести как можно больше урона инфраструктуре города и мирному населению.