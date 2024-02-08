08 февраля 2024, 14:25
Минобороны предложило ввести предельный возраст для всех контрактников
Минобороны разработало законопроект, согласно которому будет устанавливаться единый предельный возраст пребывания на службе в период мобилизации для контрактников. Документ опубликовали на портале проектов нормативных правовых актов.
В том случае, если предложенные поправки примут, предельный возраст пребывания на военной службе для всех высших офицеров до генерала-полковника составит 70 лет, а для имеющих иное воинское звание — 65 лет.
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Проект закона в случае принятия закрепит на законодательном уровне норму для военных, которые заключили контракты до 24 июня 2023 года. В пояснительной записке авторы законопроекта отметили, что документ поможет обеспечить необходимый уровень укомплектованности ВС России.
«При этом не будет допущено снижение уровня боевой готовности и боеспособности объединений, соединений и воинских частей в период специальной военной операции», — указали авторы инициативы.
Ранее Минобороны сообщило о росте популярности военной службы среди россиян. По данным оборонного ведомства, за 2023 год численность российской армии увеличилась за счет 490 тысяч контрактников и добровольцев.
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