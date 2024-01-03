Армия 03 января 2024, 14:13 Популярность военной службы у россиян выросла в 2023 году Минобороны: ежедневное число заявок на военную службу выросло до 1,5 тысячи РИА «Новости»

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Каждый день более 1,5 тысячи россиян направляют заявки о приеме на военную службу. Только в 2023 году численность вооруженных сил увеличилась за счет 490 тысяч контрактников и добровольцев. Такие данные привела пресс-служба Минобороны.

В ведомстве добавили, что среди поступивших на военную службу оказались 4000 студентов, которые ради выполнения боевых задач взяли академические отпуска.

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«Ежедневно более 1500 человек подают заявления о приеме на военную службу», — заявили в Минобороны.

Также там добавили, что с начала проведения специальной военной операции реальный боевой опыт получили более 650 тысяч военных.

Министр обороны Сергей Шойгу на коллегии по итогам 2023 года объявил, что контракты на службу заключили с 490 тысячами человек. Он поручил за год довести их количество до 745 тысяч с учетом доукомплектования.

Всего, по оценке Минобороны, количество потенциальных контрактников составляет 36,2 миллиона человек. Это люди в возрасте от 18 до 60 лет.