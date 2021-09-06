Минобороны предложило увеличить число резервистов
В России будут наращивать численность резервистов в армии. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны.
«В настоящий момент принято решение о наращивании численности резервистов», — передало РИА «Новости» слова представители пресс-службы.
В ведомстве не уточнили, сколько сейчас резервистов в российской армии и на сколько их планируется увеличить.
В августе 2021 года начальник организационно-мобилизационного управления Южного военного округа полковник Константин Запатоцкий заявил, что в округе планируется создать боевой армейский резерв страны из 38 тысяч человек.
Мобилизационный людской резерв — это россияне, пребывающие в составе Вооруженных сил и находящиеся в наиболее мобилизационно готовом состоянии.
Министр обороны Сергей Шойгу ранее рассказал, что специалисты продолжают активную работу над разработкой предложений по программе развития Сибири. В течение осени все инициативы, включая строительство городов, будут подготовлены.