Шойгу рассказал, где построят новые сибирские города

Специалисты продолжают активную работу над разработкой предложений по программе развития Сибири. В течение осени все инициативы будут подготовлены, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.

Глава Минобороны напомнил, что подготовить предложения по реализации программы развития Сибири поручил правительству президент Владимир Путин.

«Работа идет очень активно и, думаю, осенью будет завершена. После согласования в правительстве она будет представлена президенту», — сказал Шойгу в интервью РБК.

При этом он подчеркнул, что уже более 10 лет работа ведется в рамках Русского географического общества. Вопросом развития Сибири занимаются лучшие ученые и практики, а также ведущие эксперты Центра стратегических разработок.

«Во время рабочих поездок всегда вижу красоту, природные особенности регионов и живущих там людей. А Сибирь — моя Родина, моя душа всегда там», — признался Шойгу.

В качестве одной из инициатив развития региона министр назвал создание «сибирской ипотеки». Ряд льгот предложили предоставлять тем, кто хочет переехать в Сибирь и заняться ее развитием.