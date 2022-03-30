Минобороны попросило ООН и ОБСЕ повлиять на гуманитарную позицию Украины по Харькову

Украинские власти необходимо обязать к выполнению гуманитарных обязательств в Харькове. С таким призывом Минобороны РФ обратились к ООН и ОБСЕ.

Гуманитарную обстановку в украинском городе российское военное ведомство оценило как наиболее критическую. Жители Харькова в нем заблокированы.

Ухудшается ситуация и в других населенных пунктах, подконтрольных официальным властям Украины.

Росгвардия 30 марта доставила в Киевскую область более 20 тонн гуманитарной помощи. Наборы с предметами первой необходимости, лекарствами, детским питанием и продуктами уже раздали людям.

Всего со 2 марта, по данным Минобороны, из РФ на Украину привезли свыше шести тысяч тонн гуманитарных грузов.