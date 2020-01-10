Минобороны показало запуск ракеты «Кинжал» в Черном море

Во время учений Черноморского и Северного флотов у берегов Крыма был совершен пуск гиперзвуковой аэробаллистической ракеты «Кинжал». Кадры запуска появились в Сети.

Ракету выпустил по условной цели истребитель МиГ-31К. Короткое видео, снятое из кабины другого самолета, опубликовал сайт телеканала «Звезда».

МиГ-31К выполнил боевую стрельбу ракетой «Кинжал» в ходе практических действий авиации.

Маневрами в Черном море руководил главнокомандующий ВМФ РФ Николай Евменов. Президент России Владимир Путин и глава Минобороны Сергей Шойгу лично наблюдали за учениями.

В них задействовали свыше 30 кораблей, а также подлодку Черноморского флота и более 40 летательных аппаратов ВКС РФ. Во время маневров в воздух поднялись многоцелевые истребители Су-30СМ, фронтовые бомбардировщики Су-24М и стратегические ракетоносцы Ту-95.