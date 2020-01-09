Опубликовано видео со стрельб с участием Путина. Видео

Минобороны РФ опубликовало видео с совместных учений Черноморского и Северного флотов у берегов Крыма. Президент РФ Владимир Путин вместе с главой ведомства Сергеем Шойгу наблюдал за пусками гиперзвукового комплекса «Кинжал».

На опубликованном видео запечатлен глава государства, который с борта ракетного крейсера «Маршал Устинов» следит за тем, как корабли совершают пуски ракет. Зону учений в этот момент облетают истребители.

В учениях у берегов полуострова приняли участие более 30 кораблей, подводная лодка и свыше 40 летательных аппаратов. Стрельбы ракетами «Кинжал» выполнили истребители Миг-31К. Ракеты «Калибр» из подводного и надводного положения выпустили фрегат «Адмирал Григорович», ракетный корабль «Орехово-Зуево» и подводная лодка «Колпино». Противокорабельные ракеты «Москит» запустили ракетные катера «Ивановец» и «Набережные Челны».