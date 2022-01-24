Минобороны показало выход 20 боевых кораблей на учения в Балтийское море

Балтийский флот РФ отправил на учения 20 боевых кораблей. Маневры проведут в Балтийском море, в них примут участие тральщики, малые противолодочные корабли, ракетные катера и малые ракетные корабли.

Пункты постоянного базирования суда покинули для выполнения задач в рамках плановых мероприятий боевой подготовки, сообщила пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

В море корабли объединят в несколько тактических групп. Им предстоит выполнить задачи по противолодочной, противовоздушной обороне и противоминному обеспечению отрядов. В ходе учений они также выполнят практические боевые упражнения.

Руководить учениями будет главком ВМФ России. В них в том числе будут участвовать корветы «Стойкий» и «Сообразительный», вышедшие из военной гавани Балтийска.