Корабли Балтфлота отправились в дальний поход из Балтийска

Корабли Балтийского флота отправились в дальний поход. В ходе рейса корветы «Стойкий» и «Сообразительный» примут участие в учениях по противовоздушной и противолодочной обороне. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».

Корабли покинули военную гавань города Балтийск. Руководить учениями будет главком ВМФ России. Кораблям предстоит провести ряд маневров и боевых упражнений в заранее выбранных локациях Мирового океана.

На палубе корветов также расположены вертолеты Ка-27. С их помощью военные отработают поиск подлодок условного противника. Кроме того, вертолеты займутся поиском надводных целей.