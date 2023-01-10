Армия 10 января 2023, 21:43 Минобороны показало видео работы саперов в ДНР Видео Минобороны: саперы разминируют территорию для прокладки водовода в ДНР

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Российские саперы продолжают уничтожение мин и расчистку территории для прокладки водовода в ДНР, сообщили в Минобороны. Ведомство показало видео работы военных инженеров.

Военнослужащие используют комплекс «Уран-6» — эта техника позволяет уничтожать неразорвавшиеся снаряды на территории республики. После робота местность осматривают военные инженеры — они ищут боеприпасы при помощи дронов.

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«Только за сутки работы саперов было обнаружено несколько десятков взрывоопасных предметов — более полутонны в тротиловом эквиваленте», — рассказали в Минобороны России.

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Заместитель командира отряда разминирования с позывным Трибун рассказал, что саперы обнаруживают мины советского образца. Их производили бывшие страны — участницы Варшавского договора, нынешние союзники НАТО. По словам военного, опасность работы заключается в том, что рядом с противотанковыми минами находятся противопехотные в пластиковых корпусах.

На разминирование территории ЛНР может уйти до семи лет, рассказали в МВД республики. Там отметили, что саперы чаще всего находят противопехотные и противотанковые мины.