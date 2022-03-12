Минобороны показало на карте новые перешедшие под контроль ВС РФ районы Донбасса

Российские войска продолжили наступление на широком фронте и установили контроль над рядом населенных пунктов в Донбассе. Министерство обороны показало карту с новыми районами, перешедшими под контроль ВС РФ в ходе специальной операции.

Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные, продолжая наступление, установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Кирилловка.

«Вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное», — доложил Конашенков.

За день подразделения продвинулись на 12 километров.

Перешедшие под контроль ВС России районы показаны на обновленной карте Минобороны.

Источник фото: пресс-служба Минобороны РФ

Конашенков также доложил о продвижении войск ЛНР, которые взяли под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье. Луганские ополченцы также овладели южной и центральной частью населенного пункта Попасная. На окраины Северодонецка вышли передовые отряды Народной милиции.

С начала специальной операции выведено из строя 3593 объекта украинской военной инфраструктуры.

Ранее в Минобороны рассказали о героизме российских военных во время спецоперации на Украине.