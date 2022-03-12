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    12 марта 2022, 20:20

    Минобороны показало на карте новые перешедшие под контроль ВС РФ районы Донбасса

    Александр Блинов

    Российские войска продолжили наступление на широком фронте и установили контроль над рядом населенных пунктов в Донбассе. Министерство обороны показало карту с новыми районами, перешедшими под контроль ВС РФ в ходе специальной операции.

    Минобороны показало на карте новые перешедшие под контроль ВС РФ районы Донбасса

    Официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков в ходе брифинга сообщил, что российские военные, продолжая наступление, установили контроль над населенными пунктами Новоандреевка и Кирилловка.

    «Вышли на рубеж Новомайорское — Павловка — Никольское — Владимировка — Благодатное», — доложил Конашенков.

    За день подразделения продвинулись на 12 километров.

    Перешедшие под контроль ВС России районы показаны на обновленной карте Минобороны.

    Минобороны показало на карте новые перешедшие под контроль ВС РФ районы Донбасса | Изображение 1Источник фото: пресс-служба Минобороны РФ

    Конашенков также доложил о продвижении войск ЛНР, которые взяли под контроль населенные пункты Молодежное и Возгорье. Луганские ополченцы также овладели южной и центральной частью населенного пункта Попасная. На окраины Северодонецка вышли передовые отряды Народной милиции.

    С начала специальной операции выведено из строя 3593 объекта украинской военной инфраструктуры.

    Ранее в Минобороны рассказали о героизме российских военных во время спецоперации на Украине.