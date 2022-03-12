Командовал, несмотря на раны. Стало известно о новых подвигах российских военных

В Минобороны РФ рассказали о героизме трех российских военных — Евгения Коробова, Андрея Клюшникова и Дениса Литвинова — во время спецоперации на Украине. Один из них тяжело ранен.

Старший лейтенант Коробов, руководящий группой сопровождения тыловой колонны, отбил атаку многократно превосходящих сил противника. Удалось уничтожить не менее 15 боевиков, а также три единицы военной техники и два минометных расчета.

Взвод лейтенанта Андрея Клюшникова под плотным огнем восстановил поврежденные противником линии связи. Это позволило отбить атаку на аэродром, занятый российскими десантниками. Лейтенант получил тяжелое ранение, но продолжал командовать взводом, пока не потерял сознание.

Подполковник Денис Литвинов на штурмовике Су-25 уничтожил опорный пункт националистов, а при возвращении на базу спас напарника по своему звену. Во второй самолет во время задания попали из переносного зенитного ракетного комплекса, чуть позже выпустили и вторую ракету. Литвинов прикрыл летчика инфракрасными ловушками.

Ранее Министерство обороны РФ показало карту с новыми районами, которые за последние сутки перешли под контроль Вооруженных сил России и подразделений Народной милиции ДНР. Военные ДНР взяли под контроль населенные пункты Валериановка и Зеленый Гай, а также блокировали Новоандреевку с юга и востока. Ополченцы продвинулись в глубину на девять километров.