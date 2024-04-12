Армия 12 апреля 2024, 22:19 Минобороны показало кадры пуска межконтинентальной ракеты

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Минобороны РФ опубликовало кадры испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты. Испытания проводили на полигоне Капустин Яр. На видео запечатлели пуск МБР с разных ракурсов, сообщила пресс-служба ведомства.

В пятницу, 12 апреля, боевой расчет произвел успешный пуск баллистической ракеты с четвертого Государственного центрального межвидового полигона Капустин Яр в Астраханской области.

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Испытания проводили для проверки стабильности ракет, находящихся на вооружении. Результаты показали надежность российских ракет по обеспечению стратегической безопасности государства, отметили в Минобороны.

Жители Оренбурга, Волгограда и Астрахани заметили след от межконтинентальной ракеты. Белый сигнал они запечатлели на видео, поначалу приняв его за неопознанный летающий объект.