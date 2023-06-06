Общество 06 июня 2023, 13:49 Нельзя оставаться в стороне. Будущие контрактники — о желании защищать Родину Московские контрактники объяснили желание отправиться защищать страну Информационный Центр Правительства Москвы

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Молодые мужчины, которые решили служить по контракту и пришли в единый столичный пункт отбора, рассказали Информационному центру правительства Москвы о причинах пойти на военную службу.

Будущие контрактники приехали в пункт отбора на улице Яблочкова. Журналисты задали им вопрос о том, почему те приняли решение отправиться на военную службу по контракту. Мужчины рассказали, что просто не могут остаться равнодушными.

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«Я не представляю, как можно сидеть, как говорится, пить „латте“, пока другие ребята защищают интересы нашего государства», — поделился один из них.

Единый центр отбора на военную службу ведет прием контрактников из всех регионов страны. Здесь желающим отправиться на службу дают консультации, проверяют здоровье и оказывают необходимые процедуры. После с кандидатом проводят интервью и определяют специальность.

Перед отправкой в зону СВО все новобранцы проходят спецподготовку на полигонах министерства обороны РФ.

Для оформления контракта добровольцам потребуется паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

Всю необходимую информацию о работе пункта и условиях набора на контрактную службу можно получить по телефону 117 или на портале mos.ru. Также с 4 апреля работает чат-бот @MskContract_bot в мессенджере Telegram.