Минобороны показало испытания систем ПРО в Казахстане

Воздушно-космические силы России (ВКС) испытали новую ракету российской системы противоракетной обороны (ПРО). Ее запуск с полигона Сары-Шаган в Казахстане признали успешным.

Пуск производил боевой расчет войск противовоздушной и противоракетной обороны ВКС, уточнили в пресс-службе Минобороны.

Ракета поразила условную цель с заданной точностью. Командующий первой армией противовоздушной и противоракетной обороны особого назначения ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин подчеркнул, что заложенные характеристики новая противоракета после серии испытаний полностью подтвердила.

В Минобороны добавили, что система ПРО состоит на вооружении Воздушно-космических сил. Ее предназначение — защита от ударов средств воздушно-космического нападения.

Недавние учения американских и румынских военных на черноморском побережье возле Крыма иностранные СМИ окрестили «посланием Москве». Их российские коллеги маневры назвали рядовым тактическим эпизодом и заявили, что не стоит описывать случившееся как некую угрозу. Иначе считают военные эксперты.