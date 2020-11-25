США потренировались стрелять в сторону Крыма. Учения на побережье назвали военной угрозой

Американские и румынские военные провели учения на черноморском побережье возле Крыма. Иностранные журналисты назвали это «посланием Москве». Стрельбы прошли на следующий день после того, как американский эсминец нарушил государственную границу РФ, и выглядят не просто как демонстрация силы, но как военная угроза.

Журнал Forbes назвал стрельбы на Черноморском побережье Румынии «посланием для Москвы», цель которого — показать, как американская армия в Европе восстановила свою дальнобойную огневую мощь. Учения прошли 19 ноября. В них участвовали армия США и несколько подразделений Румынии.

Американские военные стреляли в Черное море в сторону Крыма из реактивных систем залпового огня HIMARS. Это оружие США получили еще три месяца назад, сообщил сайт DVIDS, связанный с Пентагоном. За это время американцы уже дважды показали его применение. В Румынию на учения перебросили два расчета на самолетах С-130 Hercules.

Никакой угрозы

Главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с «360» сказал, что относиться серьезно к учениям американцев не следует, а слова про «послание для Москвы» вырваны из контекста и не несут угрозы для России.

По мнению Коротченко, учения — рядовой тактический эпизод, из которого раздувают невообразимый успех американской армии. Однако описывать произошедшее как некую угрозу не нужно.

Любая страна НАТО, которая посмела бы нанести какой-то удар или спровоцировать Россию на военные действия, будет просто уничтожена в ответном ударе. Бряцать оружием американцы могут только на странице Forbes Игорь Коротченко.

Подготовка к чему-то большему

Военный эксперт Константин Сивков считает, что нельзя оставить без внимания военные учения в Черном море. Эти стрельбы он связал с событием 24 ноября, когда российское Минобороны сказало о нарушении морской границы РФ американским эсминцем «Джон Маккейн». В понимании Сивкова, появление иностранного корабля в российских водах является актом военной агрессии. Причем в акваторию зашел мощный эсминец, который в случае атаки может уничтожить и Владивосток, и базу флота.

«Вокруг России американцы начинают нагнетать настоящую военную угрозу: ведение разведки, отработка и применение оперативно-тактических ракет. Это не демонстрация. Главное — это отработка практических действий в короткое время по переброске крупных соединений войск контингента США, развертывание их у наших границ и ведение крупномасштабных боевых действий с применением оперативно-тактических ракетных комплексов сухопутными войсками», — сказал Сивков.

Важно также количество акций, которые проводят американцы. По словам Сивкова, учения НАТО в 2019 году увеличились вокруг границ России в несколько раз по сравнению с 2018-м. При этом интенсивность разведывательных операций — в 10 раз. Сивков отметил, что в 2020 году эти учения «идут сплошняком».

В то же время HIMARS — не самое мощное оружие США. По словам Сивкова, это сильно урезанная версия MLRS (американская универсальная пусковая установка), причем довольно старая. У системы невысокая точность стрельбы (ниже, чем у российского «Искандера»). Преимущество HIMARS перед MLRS — возможность перебрасывать эти машины по воздуху.

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Сивков отметил, что сейчас в Румынии развернуты HIMARS и оперативно-тактические ракетные комплексы, они входят в состав так называемого армейского комплекта ракетно-артиллерийских войск США. То, что американцы начинают их демонстративно перебрасывать по воздуху из США в Румынию, а потом из Румынии в Германию, говорит о том, что они начинают готовиться к созданию группировок, способных вести крупномасштабные наступательные действия.

Для России ничего опасного в HIMARS нет. Ракеты могут перехватить, например, отечественные С-300 или С-400.

Юридическая точка зрения

Профессор кафедры международного права МГИМО Дмитрий Лабин объяснил «360», что формально конвенция Монтре предусматривает определенные параметры нахождения в Черном море военных флотов иностранных государств, если эти правила не нарушаются. Если это так, то правовых оснований что-либо запрещать американцам нет.

«Военные учения, если оформлены надлежащим образом и заинтересованные стороны предупреждены, то я не вижу каких-либо возможностей это ограничить», — сказал Лабин.

Тем более что простые учения юридически не затрагивают суверенитет РФ. Это регламентирует конвенция по морскому праву 1982 года, которая гласит, что иностранные корабли, учения, ракеты могут приближаться максимум на 12 морских миль (22,2 километра) к государственной границе другой страны и до 200 морских миль, если речь идет об исключительной экономической зоне. В этом диапазоне обеспечивается свобода мореплавания.