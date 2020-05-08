Стало известно, когда в российской армии появятся первые С-500

В 2021 году в Вооруженные силы РФ должны поступить первые комплекты зенитной ракетной системы С-500. Сейчас ведутся предварительные испытания ЗРК, поставка которого уже не раз откладывалась.

Замминистра обороны Алексей Криворучко озвучил сроки поступления С-500 в войска в беседе с журналом «Национальная оборона», уточнило РИА «Новости».

На 2021 год запланировано заключение госконтракта на закупку ЗРК. Поставку по нему ожидают в 2025-м.

Криворучко подчеркнул, что на нынешнем этапе идут предварительные испытания. При этом «материальная часть находится на полигоне».

ЗРК, отмечали в концерне-разработчике «Алмаз-Антей», способен перехватывать цели за сотни километров от Земли. Ее радиус поражения около 600 километров. Систему относят к новому поколению ЗРС «земля — воздух».

Она может поражать как баллистические, так и аэродинамические цели. От С-500 не скроются и крылатые ракеты. Характеристики системы значительно превосходят С-400, которая сейчас стоит на вооружении, и ее американского конкурента Patriot Advanced Capability-3.

В последние несколько лет поставку системы ПВО дальнего перехвата неоднократно откладывали.