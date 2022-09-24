Частичная мобилизация в России: кого призовут на службу, кому положена отсрочка | 360°

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Минцифры не поддержало идею об отсрочке только для военных IT-специалистов

Глава Минцифры Шадаев не одобрил идею об отсрочке только для военных IT-специалистов

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Предложение главы Совета по правам человека Валерия Фадеева о предоставления отсрочки от призыва в рамках частичной мобилизации только IT-специалистам в военной сфере не нашло поддержки у Минцифры. Это вопрос обеспечения технологического суверенитета, говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

Глава ведомства Максут Шадаев заявил, что нужно обеспечить технологическую независимость от программного обеспечения недружественных стран и закрыть потребность в отечественном ПО. Для этого необходимо в короткие сроки обеспечить появление «конкурентных аналогов во всех значимых нишах».

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«Это вопрос обеспечения технологического суверенитета. Сложно себе представить реальную безопасность, если мы по-прежнему в отдельных сферах будем зависеть от технологий недружественных нам стран», — отметил Шадаев.

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Он напомнил, что в рамках частичной мобилизации призыву не подлежат только сотрудники аккредитованных IT-организаций с высшим образованием.

Ранее Фадеев предложил давать отсрочку от призыва не всем айтишникам. Он напомнил, что программисты работают в разных сферах, поэтому «бронь» необходимо предоставлять лишь самым необходимым сотрудникам.

Частичная мобилизация в РФ

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