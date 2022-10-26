Поставки комплексов ПВО «Панцирь-МЕ» начались в ВМФ России | 360°

Армия 26 октября 2022, 09:38 Поставки комплексов ПВО «Панцирь-МЕ» начались в ВМФ России Ростех заявил о начале серийных поставок в ВМФ России комплексов ПВО «Панцирь-МЕ» РИА "Новости"

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Серийные поставки самых новых зенитных ракетно-пушечных комплексов «Панцирь-МЕ» начались для кораблей Военно-морского флота (ВМФ) России. Об этом заявил РИА «Новости» индустриальный директор комплекса вооружений Ростеха Бекхан Оздоев.

«В настоящее время ведутся серийные поставки комплексов „Панцирь-МЕ“ на корабли российского ВМФ», — сказал он.

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По его словам, испытания вооруженного морским «Панцирем» малого ракетного корабля завершаются в Черном море. Оздоев напомнил, что в состав Балтийского флота уже приняли ракетный корабль проекта 22800 «Одинцово», который имеет на вооружении этот комплекс ПВО.

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По сведениям из открытых источников, в настоящий момент «Одинцово» — это единственный находящийся в боевом составе ВМФ России корабль, у которого морской «Панцирь».

«Панцирь-МЕ» создали в тульском КБ приборостроения имени Шипунова холдинга «Высокоточные комплексы». Его впервые представили на Международном военно-морском салоне в Санкт-Петербурге в 2017 году. Комплекс разработали на базе сухопутной версии «Панцирь-СМ». Боевой модуль «Панцирь-МЕ» оснащен восемью зенитными управляемыми ракетами, шестиствольными 30-миллиметровыми автоматами.