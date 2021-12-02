Лукашенко рассказал о готовящихся российско-белорусских учениях на границе с Украиной

Президент Александр Лукашенко анонсировал военные учения, которые Россия и Белоруссия совместно проведут на границе с Украиной. Об этом глава Белоруссии рассказал РИА «Новости».

«Мы договорились с президентом Путиным, что мы в ближайшее время должны вместе провести учения на южных границах, белорусско-украинской границе», — отметил Лукашенко.

Он подчеркнул, что учения пройдут в два этапа. При этом точные сроки начала учений президент республики не назвал, однако отметил, что они состоятся в ближайшие пару месяцев.

«Пока мы еще планы эти верстаем, но первый этап точно мы зимой проведем», — уточнил президент, заверив, что для этого уже все готово.

Ранее в Министерстве обороны Белоруссии сообщили о военной активности со стороны Киева и европейских соседей. В ведомстве отметили, что их «нападки» на республику стали особенно видны в последнее время. Это явление «очень тревожит, огорчает» Минск.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление Лукашенко о том, что Крым де-факто и де-юре принадлежит России. Кулеба подчеркнул, что Киев «будет действовать по полной программе», если Минск признает присоединение полуострова к России.