Признание Крыма частью российской территории испортит украинско-белорусские отношения. Это произойдет, если президент Белоруссии Александр Лукашенко будет подтверждать принадлежность Крыма России не только словами, но и действиями, заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Мы будем оценивать его (Лукашенко — прим. ред.) действия. Если Белоруссия действительно признает незаконную оккупацию Крыма Россией, это нанесет непоправимый удар по украинско-белорусским отношениям. Мы будем действовать по полной программе», — процитировало агентство «Укринформ» заявление Кулебы на встрече представителей стран НАТО, о чем написало РИА «Новости».

Он же добавил, что вопрос Крыма не является темой, в которой Киев может позволять себе вести себя воздержанно.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее заявлял, что Крым стал частью России после референдума 2014 года, и произошло это как де-юре, так и де-факто. Белорусский лидер вознамерился посетить полуостров и поделился с журналистами планами на визит — начать поездку он хочет с Севастополя.