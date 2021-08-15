«Летчик для подражания». Сослуживец рассказал о погибшем в Турции пилоте Кузнецове

Юрий Серегин, который служил вместе с российским летчиком Евгением Кузнецовым, погибшим в результате катастрофы самолета Бе-200 при тушении пожаров в Турции, рассказал, что он был первоклассным пилотом. Об этом он сообщил РЕН ТВ.

«Мы служили с ним долго вместе. Он был летчик с большой буквы. Просто мне сказать нечего. Летчик для подражания», — сказал Серегин.

Пилот Станислав Авдин, который был подчиненным погибшего, рассказал, что познакомился с Кузнецовым в части, тот был начальником службы безопасности. По его словам, он был достаточно жестким, но человечным.

«Никакой начальник не может быть тряпкой. Это с одной стороны. С другой же — он был очень человечным в каких-то жизненных вопросах», — сказал Авдин.

Кузнецов был требователен не только к подчиненным, но и к себе, что является редкостью, указал летчик. Летать с Кузнецовым было интересно, потому что он всегда мог показать больше, чем написано в инструкциях.

Евгений Кузнецов погиб при крушении Бе-200 в Турции 14 августа. Самолет разбился после тушения очагов пожаров в районе населенного пункта Адана на юго-востоке страны. С ним на борту находились еще четыре российских военнослужащих и три представителя Турции. Никто не выжил.