Погибших на Бе-200 россиян наградят орденом Мужества

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении российских военных, погибших при крушении самолета Бе-200 во время тушения пожаров в Турции. Глава государства наградил пятерых россиян орденом Мужества.

Президентский указ опубликован на портале правовой информации. Путин постановил наградить пятерых военных за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные при тушении пожаров в Турции.

Орденом Мужества посмертно наградят подполковников Владислава Беркутова, Вадима Карасева и Евгения Кузнецова, старшего лейтенанта Николая Омельченко и старшего сержанта Юрия Чубарова.

Самолет-амфибия Бе-200, принадлежавший Минобороны РФ, накануне днем разбился в Турции после тушения очагов пожаров в районе населенного пункта Адана. На борту находились восемь человек, в том числе пятеро россиян и три турецких представителя. Российский президент выразил соболезнования семья погибших. Представитель лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана также выразил соболезнования народу России. Проводится расследование причин трагедии.