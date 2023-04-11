Важное 11 апреля 2023, 13:00 Кремль объяснил необходимость цифровизации воинского учета в России Песков: воинскому учету необходима цифровизация для совершенствования системы РИА «Новости»

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Цифровизация воинского учета в России была необходима для совершенствования этой системы, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Он подчеркнул, что в вопросе электронных повесток есть нюансы, но модернизация все равно нужна, сообщил ТАСС.

Песков обратил внимание, что законопроект о едином реестре военнообязанных и электронных повестках никак не связан с мобилизацией. Представитель Кремля пояснил, что главной целью поправок является совершенствование системы воинского учета.

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По его словам, в Кремле не считают, что такие изменения могут вызвать панику среди россиян.

«Это не связано с мобилизацией, это связано с воинским учетом. Это нужно понимать, это нужно объяснять», — заметил Песков.

Он напомнил, что с системой воинского учета граждане страны сталкиваются хотя бы один раз в жизни. И эта система, безусловно, должна идти в ногу с требованиями времени.