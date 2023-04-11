11 апреля 2023, 10:26
Картаполов разъяснил новые правила вручения повесток в России
Депутат Картаполов: новые правила вручения повесток коснутся всех военнообязанных
Новые правила получения повесток для явки в военкомат будут распространяться на всех военнообязанных, а не только на срочников. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
«[Правила будут действовать] для всех граждан, которые находятся в запасе», — пояснил он в ответ на вопрос, кого коснутся нововведения.
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Картаполов обратил внимание, что рассматриваемые нормы никак не распространяются на мобилизованных, так как эти люди уже призваны в ВС России и проходят службу. Он также подчеркнул, что новую волну мобилизации в стране проводить не собираются.
«Ее нет и не планируется», — добавил председатель комитета.
Поправки, которые меняют правила оповещения призывников, внесли в Госдуму 10 апреля. Законопроект предусматривает возможность присылать повестки о необходимости явиться в военкомат в электронном виде или заказным письмом.
Картаполов уточнял, что конкретный механизм рассылки новыми способами будет утверждаться постановлением правительства. По его словам, новая система ориентирована на человека и сводит к минимуму возможности ошибок и необходимость общения военнообязанного с военкоматом.
Армия
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