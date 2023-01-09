Армия 09 января 2023, 19:44 Кремль напомнил о возможности подписания контракта солдатами-срочниками Пресс-секретарь Песков: любой срочник имеет право на подписание контракта с ВС России РИА «Новости»

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Любой россиянин, проходящий срочную службу, имеет право на подписание контракта с ВС России, заявил ТАСС пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Так он прокомментировал предложение упростить процедуру поступления в зону проведения спецоперации.

Телеведущий Владимир Соловьев отметил, что в боевых действиях всегда принимали участие преимущественно молодые люди. Он добавил, что срочники зачастую просят дать им возможность «повоевать». Журналист предложил упростить процедуру заключения контракта с ВС России для срочников.

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«Любой срочник при желании может подписать контракт», — прокомментировал инициативу Дмитрий Песков.

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Ранее депутат Госдумы Михаил Шеремет предложил увеличить срок службы в армии до двух лет. По мнению парламентария, это позволит качественнее подготовить солдат. Решение позволит повысить боеспособность вооруженных сил, добавил он. Психолог Рамиль Гарифуллин отметил, что без проведения полноценной военной реформы увеличение срока службы не даст результата, но ухудшит ситуацию.