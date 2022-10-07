Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации | 360°

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Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации

Пресс-служба губернатора Красноярского края заявила о выполнении плана по мобилизации

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Красноярский край выполнил план по частичной мобилизации. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу губернатора.

«Красноярский край одним из первых в стране выполнил план по частичной мобилизации. <…> При этом в ходе мобилизации в военкоматы приходили не только те, кто получали повестки, но и обращались добровольцы, готовые нести службу и выполнять задачи в ходе специальной военной операции», — рассказал собеседник.

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По его словам, «также есть сведения о тех, кто готов отбыть в войска, если мобилизация будет продолжена».

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Ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Полетаев сообщил, что алтайские военкоматы за две недели с начала мобилизации не призвали ни одного бойца. При этом у правительства претензий к работе военкоматов нет. Сейчас военкоматы уточняют списки и продолжают рассылать повестки.

Частичная мобилизация в РФ

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