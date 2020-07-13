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    13 июля 2020, 12:14

    Корабли Северного флота показали ракетный удар на видео

    Эля Данилюк

    Военные Северного флота провели учения в Баренцевом море. Согласно легенде, нужно было провести ракетный удар по условному противнику.

    Видео учений появилось в сети. На кадрах экипажи тяжелого ракетного крейсера «Петр Великий» и ракетного крейсера «Маршал Устинов» запускают крылатые ракеты «Гранит и Вулкан».

    Учения прошли в море при поддержке самолетов Ту-22М3. Как сообщается, во время мероприятия отработаны все поставленные задачи.

    Всего в учениях задействовали около 30 кораблей, подводных лодок, почти 20 летательных аппаратов и 40 единиц техники войск ПВО Северного флота.

    «Петр Великий» — самый большой в мире боевой ударный корабль с ядерной энергетической установкой. Флагман Северного флота оснащен эффективными гидроакустическими и радиолокационными средствами, противолодочным оружием.

    Ранее сообщалось, что Баренцево море покинули военные корабли США и Великобритании. Там они проходили запланированные арктические учения. По словам организаторов, отработанные приемы крайне важны, так как «Арктика становится все более доступной для морских перевозок».