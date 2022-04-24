Корабли Балтийского флота отработали задачи по поиску и уничтожению подводных лодок

Корабельная противолодочная ударная группа Балтийского флота потренировалась в поиске и уничтожении подводной лодки условного противника. О плановых учениях сообщила пресс-служба Западного военного округа.

Малые противолодочные корабли «Алексин» и «Кабардино-Балкария» тренировались во взаимодействии с противолодочными вертолетами морской авиации флота Ка-27ПЛ. Экипажи кораблей успешно классифицировали учебные цели и уничтожили их с помощью противолодочного вооружения. Ударная группа отработала стрельбу реактивными бомбометными установками РБУ-6000 и практическое применение торпедного вооружения.

«Также в ходе учения экипажами МПК были проведены артиллерийские стрельбы из артиллерийских комплексов по морским и воздушным целям, отработаны задачи по плаванию в узкости, а также проведены различные внутрикорабельные учения и тренировки», — отмечено в сообщении.

Ранее, 15 апреля, стало известно, что корабли НАТО вошли для учений в Балтийское море. По мнению экспертов, Альянс планировал провести проверку боеготовности Балтийского флота ВМФ РФ и оказать давление на Россию. Страны НАТО в течение последних пары месяцев не раз проводили учения вблизи российских границ.