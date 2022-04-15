Военный эксперт рассказал о возможных целях учений НАТО в Балтийском море

Капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин считает, что предстоящие учения НАТО в Балтийском море вместе с союзниками связаны со спецоперацией России на Украине. Об этом написала «Политика сегодня».

По его словам, альянс, таким образом, пытается оказать давление на Москву, а заодно и проверить боеготовность Балтийского флота ВМФ РФ.

«Это давление на Россию, но каждая страна имеет свою цель. К примеру, Америка сейчас старается демонстрировать свою решимость и уверенность на фоне всех тех проблем, которые происходят внутри государства. Польша выступает оплотом всех сил в Восточной Европе. Но российские военные будут внимательно за этими учениями, отрабатывать свои задачи», — сообщил Дандыкин.

В марте и апреле страны НАТО уже проводили учения вблизи российских границ. В маневрах Cold Response 2022 участвовали 35 тысяч военных из 28 стран, включая США.