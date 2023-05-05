Армия 05 мая 2023, 10:10 «Калашников» начал поставки разработанного с Минобороны обмундирования для ВС России Концерн «Калашников» начал поставки новой формы для российских военных РИА «Новости»

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Группа компаний «Калашников» начала поставки новой формы для российской армии, разработанной совместно со специалистами Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.

«ООО „Триада-ТКО“ начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика», — указано в сообщении.

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В концерне отметили, что в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних комплектов. Комплектация состоит из термобелья, кофты, утепленного, летнего и влаговетрозащитного костюмов, фуражки, шапки и шарфа. В компании добавили, что новая форма обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлена из материалов с улучшенными свойствами. Кроме того, комплект исполнен в новой расцветке.

«Калашников» также запустил серийное производство противоосколочных одеял, которые останавливают до 90% осколков мин, снарядов, самодельных взрывных устройств. Заказчиком стала фирма из Белгорода, работающая в зоне спецоперации. Первые одеяла она получит уже в середине мая.