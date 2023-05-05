05 мая 2023, 10:10
«Калашников» начал поставки разработанного с Минобороны обмундирования для ВС России
Концерн «Калашников» начал поставки новой формы для российских военных
Группа компаний «Калашников» начала поставки новой формы для российской армии, разработанной совместно со специалистами Минобороны России. Об этом сообщили в пресс-службе концерна.
«ООО „Триада-ТКО“ начало поставки нового всесезонного комплекта полевого обмундирования в адрес заказчика», — указано в сообщении.
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В концерне отметили, что в первую поставку вошли несколько десятков тысяч летних комплектов. Комплектация состоит из термобелья, кофты, утепленного, летнего и влаговетрозащитного костюмов, фуражки, шапки и шарфа. В компании добавили, что новая форма обладает повышенными эргономическими характеристиками и изготовлена из материалов с улучшенными свойствами. Кроме того, комплект исполнен в новой расцветке.
«Калашников» также запустил серийное производство противоосколочных одеял, которые останавливают до 90% осколков мин, снарядов, самодельных взрывных устройств. Заказчиком стала фирма из Белгорода, работающая в зоне спецоперации. Первые одеяла она получит уже в середине мая.
Армия
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