Армия 14 апреля 2024, 10:41 «Контрактники. Сильные верой». Вышел фильм о простых героях СВО RT показал россиянам фильм о военных в зоне СВО «Контрактники. Сильные верой» РИА «Новости»

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В России состоялась премьера документального фильма «Контрактники. Сильные верой» об участниках специальной операции. Об этом сообщил RT.

Героями картины стали военнослужащие со всех уголков страны. Авторы рассказали о непростых буднях бойцов, которые заключили контракт с Минобороны и отправились защищать родину.

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Сами военные отметили, что общая цель объединила людей всех вероисповеданий и национальностей.

«В окопах нет разделения, православный ты, мусульманин или буддист. Мы единому молимся Богу», — признались они.

Правительство России выделит свыше четырех миллиардов рублей на поддержку контрактников и мобилизованных россиян, которые получают военные пенсии. Выплаты коснутся военных, которые являлись пенсионерами в разных силовых структурах до заключения контракта или мобилизации.