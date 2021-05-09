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    09 мая 2021, 15:48

    Командующий парадом Победы шуткой ответил на вопросы СМИ

    Алена Макаренко

    Генерал армии Олег Салюков пошутил, отвечая на вопрос журналистов после окончания парада Победы на Красной площади в Москве. Об этом сообщило РИА ФАН.

    Командующий парадом Победы шуткой ответил на вопросы СМИ

    Первый вопрос, который задали представители СМИ, «Как вы оцениваете прошедший парад?» Генерал Салюков задумался на несколько секунд и спросил: «Вам самим понравилось?» На это журналисты ответили, что особенно авиация.

    «Я главком Сухопутных войск, а вы говорите — авиация», — пошутил командующий Сухопутными войсками ВС России.

    Салюков отметил отличную слаженность действий всех участников парада Победы в Москве. Такое заявление подтверждается высокой оценкой всего торжественного мероприятия со стороны президента России Владимира Путина, министра обороны Сергея Шойгу и многочисленных ветеранов.

    «По параду очень высокая оценка Верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им все очень понравилось», — заметил Салюков.

    По его мнению, военные старались и хорошо прошли парад, несмотря на не самые хорошие погодные условия. Главным же был настрой.

    На торжественном марше на Красной площади выступили свыше 12 тысяч военнослужащих. Они, а еще суворовцы, нахимовцы, кадеты и юнармейцы вошли в 37 парадных расчетов. В авиационной части парада были задействованы 53 самолета и 23 вертолета ВКС России.

    Ранее Путин поздравил россиян с Днем Победы. Он отметил, что народ бился насмерть на всех рубежах и всегда был один на героическом и жертвенном пути.