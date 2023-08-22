Криминал 22 августа 2023, 08:55 Полиция отказалась защитить жителей Купянска от мародеров из ВСУ Офицер Марочко: жители Харьковской области массово жалуются на военных ВСУ Официальный сайт президента Украины

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Жители Харьковской области пожаловались в полицию на солдат Вооруженных сил Украины, которые занялись кражами и мародерством. Вместо розыска мародеров и грабителей, правоохранители сконцентрировались на задержании пророссийски настроенных граждан, рассказал в своем Telegram-канале подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

По его словам, от жителей Купянска и его окрестностей поступило много жалоб на действия украинских военных. В большинстве случаев полицейские получали анонимные заявления о кражах, мародерстве и порче имущества, но не предпринимали никаких действий.

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«Правоохранители оставляют обращения без рассмотрения, более того, основные усилия их деятельности направлены на выявление пророссийски настроенных граждан», — заявил Андрей Марочко.

На восточных окраинах Купянска возвели фортификационные сооружения для обороны. Опорный пункт ВСУ оборудовали во дворе одного жилого дома, капонир для бронетехники — возле другого. По словам Андрея Марочко, украинские военные прибегли к тактике живого щита.