Китайское издание дало НАТО два дня на захват Калининграда

Военный эксперт Ду Вэньлун заявил изданию, что Калининградская область — это «небольшой регион, занимающий всего 15 тысяч квадратных километров и расположенный в 500 километрах от российской границы», но очень близко к странам НАТО.

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По мнению эксперта, в случае конфликта странам альянса понадобится всего два дня, чтобы взять регион под свой контроль. Однако в ответ Россия может в течение пяти дней нанести удары по пяти-восьми европейским столицам. Это автоматически выведет конфликт с регионального уровня на общеевропейский и общемировой.

О том, что в случае военного конфликта в Прибалтике у стран НАТО будет две недели, чтобы захватить Калининград, говорилось в докладе старшего научного сотрудника американского Джеймстаунского фонда Ричарда Хукера.

По его мнению, война начнется, если Россия захочет присоединить прибалтийские страны.