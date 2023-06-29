Спецоперация 29 июня 2023, 11:28 Уничтожение склада ВСУ боеприпасом «Краснополь» попало на видео Минобороны показало на видео уничтожение склада ВСУ высокоточным боеприпасом «Краснополь»

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Минобороны России показало кадры уничтожения склада ВСУ российскими силами с применением высокоточного корректируемого боеприпаса «Краснополь». В ведомстве отметили, что операция прошла «с хирургической точностью».

Вскрыть место расположения склада и навести артиллерийский снаряд на цель помог разведывательно-ударный беспилотник «Иноходец».

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Боеприпас «Краснополь» способен поражать и неподвижные, и движущиеся, бронированные и небронированные цели, даже малоразмерные, а также инженерные сооружения из артиллерийских систем. Снаряд попадает в цель с первого раза, пристрелки не требуется, поэтому его применение позволяет значительно снизить расход боеприпасов.

Цель поражается сверху, по взлетно-пикирующей траектории. Дальность стрельбы достигает 25 километров, масса снаряда — 54 килограмма. Стрелять можно из самых разных артиллерийских систем: пушки-гаубицы Д-20, САУ «Акация», системы «Мста-С» и «Мста-Б», «Коалиция-СВ».