Китайские СМИ назвали грозным сигналом Западу модернизацию российского флота

Развитие российских морских военных технологий посылает грозный сигнал Западу и заслуживает пристального внимания. Такое мнение выразил автор китайского агентства Синьхуа.

Журналист отметил, что российский флот развивается сразу в нескольких направлениях. Идет строительство кораблей, используются передовые разработки в сфере подлодок. В частности, он отметил атомные субмарины «Белгород» и «Князь Олег», сообщило РИА «Новости».

Ожидается также появление десантного корабля и легкого фрегата-невидимки, добавил автор материала. Журналист также обратил внимание на учения, которые Россия активно проводит за пределами своих территориальных вод — в Средиземном море и Тихом океане.

«Можно сказать, что с начала этого года российский военно-морской флот продолжает наращивать свою мощь, давая отпор Западу», — отметил он.

По его мнению, Россия модернизирует свой флот на фоне ряда внешних и внутренних факторов. Среди них ухудшение отношений с США и необходимость обеспечивания безопасности водных маршрутов.

Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о существующем соперничестве между США и Россией по вооружению флотов. По его словам, новая российская подлодка «Ясень-М» имеет явное техническое превосходство над американской субмариной Virginia.