Дандыкин рассказал о соперничестве США с российскими подлодками

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин рассказал о существующем соперничестве между США и Россией по вооружению флотов. По его словам, новая российская подлодка «Ясень-М» имеет явное техническое превосходство над американской субмариной «Вирджиния». Об этом написал «Политэксперт».

«Ясень-М» — новейшая подводная лодка. По характеристикам вооружения и с учетом калибра и ударным возможностям она будет, конечно, мощнее. Остальные характеристики примерно равны — глубина погружения и шумность уже сравнялись», — сообщил Дандыкин.

По словам эксперта, в России уже разрабатываются подводные лодки типа «Хаски» пятого поколения на реакторе с жидкометаллическим теплоносителем. Их оснастят гиперзвуковыми ракетами и океанской многоцелевой системой.

«Идет определенное соревнование, но мы выступаем за сбалансированный подводный флот для того, чтобы он выполнял сугубо оборонительные задачи, при необходимости обеспечивал безопасность ракетных крейсеров и справлялся с борьбой с подводными лодками, с теми же «Вирджиниями»», — считает военный эксперт.

В состав российского флота уже приняты атомные подводные ракетные крейсеры «Казань» и «Красноярск». Еще одну подводную лодку «Новосибирск» закончат собирать уже в этом году. Однако по количеству атомных лодок американский флот обходит российский. Сейчас в США на вооружении находятся более 60 крейсеров. Россия в этом уступает Америке, но связано это с тем, что наши конструкторы делают упор не на количество, а на качество, заключил эксперт.