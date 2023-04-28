Армия 28 апреля 2023, 22:49 Массовое производство противоосколочных одеял запустили в России «Калашников» запустил серийное производство противоосколочных одеял РИА «Новости»

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Компания «НИИ стали» приступила к массовому производству противоосколочных одеял. Первым заказчиком стала фирма из Белгорода, работающая непосредственно в зоне СВО, сообщил ТАСС.

Одеяла останавливают до 90% осколков мин, снарядов, самодельных взрывных устройств. Первая партия продукции поступит заказчику уже в середине мая.

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«Противоосколочное одеяло разработки АО „НИИ стали“ позволяет оперативно защитить объекты массового скопления людей — больницы, школы, предприятия, вокзалы», — пояснили на предприятии.

Небольшой вес изделия и достаточная площадь позволяет применять его в качестве защиты людей в домах и машинах, а также индивидуально при попадании человека в зону боевых действий.

Вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в индустриальном парке «Руднево» отметил, что к 2026 году российская промышленность выйдет на объем выпуска 18 тысяч БПЛА ежегодно.