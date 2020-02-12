«Калашников» испытал оружие времен ВОВ. Видео

Концерн «Калашников» проверил работу советского пистолета-пулемета ППШ-41. Его использовали еще во время Великой Отечественной войны.

Для испытания пистолета-пулемета Шпагина (ППШ-41) специалисты подготовили секторные и барабанные магазины — всего 913 патронов. Стрельбу провел специалист «Калашникова» Георгий Губич. На кадрах видно, что он стрелял без перерывов и менял один магазин за другим.

Проблемы возникли только с последним барабанным магазином. Губич рассказал, что у того был дефект. Ведущий остановился, а потом без проблем отстрелял еще один магазин на 71 патрон.

Специалист Калашникова рассказал о плюсах и минусах ППШ-41. У пистолета плохая эргономика, если сравнить его с современным оружием. Среди преимуществ — слабая отдача.

«Здесь нечему ломаться, нечему гореть, все деревянные детали находятся позади магазина и патронника», — отметил ведущий.

Он добавил, что для своего времени пистолет-пулемет был надежным и простым оружием.

Пистолет-пулемет образца 1941 года системы Шпагина (ППШ-41) разработал Георгий Шпагин в 1940 году. На вооружение Красной Армии оружие поступило в декабре 1940 года. В середине 1960-х ППШ-41 перестали пользоваться в армии. Ему на смену пришел автомат Калашникова.

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