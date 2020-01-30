Земля, вода и воздух под защитой. Главные новинки российской армии-2020

В этом году в России завершится государственная программа вооружения ГПВ-2020. Сухопутные и ракетно-космические войска и флот получат современное вооружение. Военный эксперт Алексей Леонков рассказал, какие самые главные и интересные новинки появятся в отечественной армии.

Земля

Пистолеты «Удав» сменят практически вечные «Макаровы» из-за изменения характера боевых действий в современном мире. Новинка без осечек работает при температуре от -70 до +50 градусов. Ее магазин вмещает 18, а не восемь патронов, как у ее предшественника. Пистолет оснащен целеуказателем и глушителем.

Ракетные войска получат всепогодные ракетно-зенитные «Тор-М2». Это средство ПВО оснащено 16 ракетами, сбивающими любые цели. Даже маневрирующие беспилотники и ракеты, летающие со скоростью до 700 метров в секунду.

«Этот комплекс Тор-М2ДТ будет также поставляться в арктические районы. Ижевское предприятие ИЭМЗ „Купол“ получило два контракта стоимостью около 100 миллиардов рублей», — сказал он.

В 2020 году могут завершится испытания комплекса ПВО С-500, возможно будут заключены первые контракты на поставку.

Вода

Военно-морской флот получит гиперзвуковые противокорабельные ракеты «Циркон». На испытаниях скорость новинки достигла примерно девяти тысяч километров в час. Ракеты летят на высоте 30-40 километров и могут преодолеть не менее 400 километров.

«Все новые суда, которые будут спускать на воду в этом году, будут оснащаться этими комплексами. Это надводные и подводные корабли с пусковой установкой ЗС14. Она, запускает ракеты семейства „Калибр“ и „Оникс“, а может и гиперзвуковой „Циркон“», — пояснил Леонков.

Сейчас в Объединенной судостроительной корпорации в разных стадиях постройки находятся пять многофункциональных подлодок «Ясень-М», четыре фрегата проекта 22350 и восемь корветов. Все они, а также комплекс береговой охраны «Бастион» могут нести гиперзвуковые «Цирконы».

«С 2020 года мы начнем формировать вдоль наших берегов зону a2/ad, она еще называется зоной воспрещения доступа и маневра (anti-access and area denial). Которая после ввода комплекса, кораблей и подлодок будет простираться примерно на четыре тысячи (7,5 тысячи километров) морских миль», — добавил военный эксперт.

Воздух

В воздушный флот поставят истребители пятого поколения Су-57. Со временем ими заменят устаревающие Су-27. Новинку создавали для для уничтожения любых воздушных, наземных или надводных целей. Самолет способен летать на сверхзвуковой скорости. Он оснащен несколькими типами ракет и покрыт радиопоглощающим материалом, созданным по технологии «стелс».

«Армия получит модернизированные, в том числе с учетом сирийской кампании, вертолеты Ми-28 НМ и первые транспортно-десантные вертолеты Ми-38Т», — сообщил Леонков.

Ми-38Т создан для круглосуточной перевозки людей и грузов. Способен поднять 40 человек, а при переоборудовании в санитарное судно — 12 лежачих или 30 сидячих раненых и двух медработников. Может перевозить до пяти тонн груза в кабине или на внешней подвеске, садиться на неподготовленные площадки, поднимать груз или людей с земли и воды. Вертолет способен летать как днем, так и ночью, в сложных метеоусловиях и при температуре до -45 градусов. Максимальная скорость Ми-38Т — 300 километров в час, высота — до 6,3 километра.