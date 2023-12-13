Армия 13 декабря 2023, 20:17 Кадыров рассказал, как прошла мобилизация в Чечне Кадыров: Чечня выполнила планы по мобилизации на 1500% РИА «Новости»

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Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%. Сейчас военнослужащие из республики проходят службу в полках и батальонах под подчинением Минобороны и Росгвардии. Об этом рассказал глава региона Рамзан Кадыров во время прямой линии, сообщило РИА «Новости».

«Мы выполнили план мобилизации на 1,5 тысячи процентов. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии», — заявил Кадыров.

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По его словам, бойцы из Чечни выполняют поставленную Верховным главнокомандующим задачу.

Ранее глава Чеченской Республики сообщил о решении уйти в отпуск в конце следующего года. Он планирует оценить свою работу «со стороны».