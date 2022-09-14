Кадыров признался в желании ввести военное положение в России | 360°

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Кадыров признался в желании ввести военное положение в России

Глава Чечни Кадыров заявил о желании ввести военное положение в России

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров сообщил, что ввел бы военное положение в России, если бы этот вопрос находился в его компетенции. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Говорю не как глава республики, а как патриот, гражданин и доброволец. Ввел бы военное положение и применил любое вооружение. Мы ведем борьбу со всем блоком НАТО», — написал Кадыров.

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По его словам,  в социальных сетях начинает расти паника из-за тактических перемещений российских войск.

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«Окончившие военные академии генералы прекрасно понимают военное дело. <...> Чтобы уничтожить врага, нужно заманивать его в ловушку, растягивать силы или вынуждать выходить в поле», — пояснил глава Чечни.

Кадыров подчеркнул, что в приоритете у российских военных задача минимизировать потери среди мирного населения, тогда как украинские боевики стреляют без разбора.

«Давайте помолимся за наших бойцов и найдем нужные слова поддержки, чтобы все вернулись с победой, живыми и здоровыми», — заключил он.

Ранее Кадыров объяснил, в чем заключается разница между военной тактикой и отступлением, писал RT.

Рамзан Кадыров

Специальная военная операция РФ на Украине

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