27 февраля 2024, 01:36
Ядерные комплексы «Ярс» заметили в Москве
Минобороны: колонна ПГРК «Ярс» прошла по Москве в рамках подготовки к параду
По Москве проехал подвижный грунтовый ракетный комплекс (ПГРК) «Ярс», предназначенный для нанесения ядерных ударов. Об этом сообщило РИА «Новости».
По данным агентства, пусковая установка комплекса вместе с машиной сопровождения двигалась в сторону области.
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В Минобороны уточнили, что колонна с комплексами «Ярс» направилась из города Тейково Ивановской области в Подмосковье для подготовки к параду в честь Дня Победы. Обычно тренировки парадных расчетов проводятся на полигоне Алабино. Колонна проходит по трассе М7.
В начале января Минобороны сообщило, что мобильную группировку ракетных войск стратегического назначения (РВСН) перевели с подвижных ракетных комплексов «Тополь-М» на комплексы «Ярс». Последними «Ярсы» получил ракетный полк Бологовского ракетного соединения в Тверской области.
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