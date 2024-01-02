Армия 02 января 2024, 20:20 Мобильную группировку РВСН перевели с «Тополей-М» на «Ярсы» Минобороны сообщило о смене комплексов «Тополь-М» на «Ярс» мобильной группы РВСН РИА «Новости»

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Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) завершили перевод мобильной группировки с подвижных ракетных комплексов «Тополь-М» на комплексы «Ярс». Об этом со ссылкой на пресс-службу Минобороны сообщило РИА «Новости».

В ведомстве уточнили, что последними «Ярсы» получил ракетный полк Бологовского ракетного соединения в Тверской области.

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Но в составе группировки еще остались соединения, на вооружении которых остались комплексы «Тополь-М», чей ресурс для эксплуатации еще не вышел. Их заменят на новые «Ярсы» в 2025 году.

Ракетный комплекс стратегического назначения «Тополь-М» разработали в конце 1980-х годов и приняли на вооружение уже после распада Советского Союза.

Комплекс «Ярс» поступил на вооружение в войска в 2009 году. Он оснащен твердотопливной межконтинентальной ракетой с разделяющейся головной частью. Существуют мобильная и шахтная версии ракеты.