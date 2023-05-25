Армия 25 мая 2023, 07:13 Ижевские оружейники соберут опытную партию новых пистолетов «Удав» РИА «Новости»: к середине июня в Ижевске выпустят первую партию пистолетов 6П72 «Удав» Unsplash

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К середине июня на Ижевском механическом заводе соберут первую партию девятимиллиметровых пистолетов 6П72 «Удав» для проведения контрольных испытаний. Если проверка пройдет успешно, в Удмуртии запустят их серийное производство, сообщил РИА «Новости» информированный источник.

Специалисты предприятия-разработчика нового пистолета «Удав» Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения приезжали в Ижевск осенью 2022 года, чтобы передать документацию и организовать авторский надзор. С тех пор на предприятии начали готовиться к серийному выпуску этого оружия.

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Собеседник агентства сказал, что к 15 июня Ижмех выпустит первую партию, которую отправят на контрольные испытания. Если 6П72 «Удав» подтвердит заявленные характеристики и получит одобрение, предприятие начнет их серийное производство и поставки.

Пистолеты «Удав» начали выпускать в 2020 году после успешных госиспытаний. Они предназначены для Вооруженных сил России.