Серийное производство пистолетов «Удав» началось в России

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш) начал серийное производство первой партии новых пистолетов «Удав» для Вооруженных сил России. До этого новейший пистолет прошел государственные испытания. Его рекомендовали к принятию на вооружение.

«ЦНИИточмаш приступил к серийному производству самозарядного девятимиллиметрового пистолета „Удав“. В конструкции „Удава“ использованы изобретения, обеспечивающие пистолету ряд преимуществ в сравнении с одноклассниками: CZ, Glock, Walther, Colt и другими», — приводит РИА «Новости» текст сообщения пресс-службы госкорпорации «Ростех», в которую входит ЦНИИточмаш.

От выстрела из «Удава» патроном повышенной пробиваемости не убережет бронежилет второго класса защиты. Пистолет можно зарядить и патронами с уменьшенной скоростью пули. Использование боеприпасов такого типа позволяет сделать выстрел тише.

«Удав» оснастили магазином новой конструкции, которая помогает зрительно или на ощупь определить число оставшихся патронов. Пистолет получит глушитель со сменным модулем, который поглощает тепло.

Новейший пистолет «Удав» — это российская разработка, которую собирают из отечественных комплектующих. Емкость его магазина составляет 18 патронов. Это на десять больше, чем у популярного в России пистолета Макарова.